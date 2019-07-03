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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL İzle

Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı - İSTANBUL İzle

- Ekiplerin araçta sıkışan yaralıyı kurtarmaya çalışmasıBakırköy'de trafik kazası: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yeni Havalimanı Yolu Caddesi Havuzlu Kavşağı istikametinde seyreden Ahmet S. idaresindeki 34 GV 8068 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki Plaka Takip Sistemi (PTS) direğine çarparak durabildi.Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet S. ile annesi Serpil S. yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sürücü Ahmet S. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, Serpil S. ise sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Yaralanan anne ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kırköy İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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