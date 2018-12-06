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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakırköy'de tır üst geçide takıldı, dorse yola devrildi

Bakırköy'de tır üst geçide takıldı, dorse yola devrildi

dorseden görüntü

Kırköy Sahil Yolu Polis Polis Ekipleri Trol 

-trafikten görüntü
-ekiplerin çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL )- Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor İSTANBUL

- Bakırköy sahil yolunda tır, 4 metre yüksekliğindeki üst geçide takıldı. Kaza nedeniyle dorse devrilirken trafik tek şeritten sağlanıyor. Bakırköy sahil yolu Yeşilköy istikametinde giden bir tır 4 metrelik yüksekliği hesap edemeyip dorsesini üst geçide taktı. Tırın dorsesi yan devrilirken tır ise 20 metre sonra durabildi. Bölgede yoğun trafik oluşurken trafik akışı tek şerit olarak polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor. Olay yerine gelen çekici dorsenin kaldırılması için çalışmalarına başladı.
(ÖY-
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