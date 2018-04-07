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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakırköy'de seyir halindeki takside yangın - İSTANBUL

Bakırköy'de seyir halindeki takside yangın - İSTANBUL

- Taksinin yanmasına dair vatandaş görüntüsü - İtfaiye ekibinin yanan taksiye müdahalesiİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de seyir halindeyken yangın çıkan taksi kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, D - 100 karayolu yanyol Şirinevler mevkisinde Ankara istikametine seyreden Ahmet Cindemir idaresindeki 34 TJP 22 plakalı taksinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumu fark ederek taksiyi kenara çekip inen sürücü Cindemir, yangına müdahale etmek için kaputu açtığında bir anda büyüyen alevler aracın tamamını sardı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kırköy Polis Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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