Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakırköy'de öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın sebebi öğrenildi

Bakırköy'de öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın sebebi öğrenildi

Arşiv

( İSTANBUL ) -- Kız meselesinden kaynaklanan bıçaklı yan baktın kavgası- Bakırköy'de bıçakla 2 kişiyi yaralayan öğrenciler yakalandı İSTANBUL

Kırköy Kız Meselesi Ormanlı Bıçaklı Kavga Öğrenciler 


- Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ormanlık alanda öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın faillerini yakaladı. Bıçakla 2 kişiyi yaralayan 2 öğrenci gözaltına alınırken kavganın kız meselesinden kaynaklanan yan baktın kavgası olduğu öğrenildi. Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı içerisinde öğrenciler arasında bugün akşam üzeri saatlerinde bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada 2 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavganın faillerine ulaştı. Ekipler 2 kişiyi yaralayan S.C.A ve E.A. isimli öğrencileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı 18'den küçük olan 2 öğrenci Bakırköy Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Kız meselesinden kaynaklanan bıçaklı yan baktın kavgası Öte yandan yapılan soruşturmalarda kavganın çıkma sebebi de belirlendi. Öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavganın kız meselesinden kaynaklanan yan baktın kavgası olduğu öğrenildi. (ÖY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı