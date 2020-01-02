Bakırköy'de her gün yüzlerce martıyı elleriyle besliyor

-adam gelirken yolda üzerinde uçmaları

-adamın hamurları vermesi

-martıların kafasına ve vücuduna konması

-detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Yüzlerce martı onun yolunu gözlüyor İSTANBUL



- Bakırköy'de bir adam yüzlerce martıyı E-5 karayolu kenarında elleriyle besliyor. Martıların yolunu gözlediği adam görenleri hayrete düşürüyor. E-5 karayolunda bu adamı gören herkes hayrete düşüyor. Yaklaşık 4 yıldır her gün aynı saatte profiterol üreten iş yerlerinden aldığı hamurları martılara getiren Mehmet Adıgüzel yol kenarında yüzlerce martıyı besliyor. Adıgüzel'in geliş saatini ve geldiği istikameti öğrenen martılar ise yol güzergahında gelişini bekliyor. Elinde bir çuval dolusu profiterol hamuruyla gelen Adıgüzel'i gören martılar hemen hamurları yiyecekleri yere iniyor. Adama çok alışan martıların bir kısmı adamın kafasına ve vücuduna konuyor. Vücuduna konan martıların yemlerini de tek tek veren Adıgüzel ise bu durumdan oldukça mutlu. Yaklaşık 4 yıldır her gün gelerek martıları beslediğini belirten Mehmet Adıgüzel, "Her gün gelmeye çalışıyorum. Ben bu hamurları profiterolcüden alıyorum şekersiz ve çikolatasız olarak alıyorum yağlı ve yumurtalı olduğu için martılar çok seviyor bunları. İmalatçı bunları çöpe atıyor bende çöpe gitmesin diye her gün çuvalla alarak buraya getiriyorum. Sadece incirlide besliyorum şuan yolun karşısında güvercinlere de veriyorum ama orası çok kalabalık olduğu için martılara hamuru vermek için buraya geliyorum. Yaklaşık 4 yıldır her gün geliyorum. Ben onları seviyorum onlar da beni seviyor, omzuma sırtıma konarak yiyorlar" diye konuştu.

(ÖY-



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