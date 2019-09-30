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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakırköy'de hasarlı olduğu tespit edilen hastane binası boşaltıldı

Bakırköy'de hasarlı olduğu tespit edilen hastane binası boşaltıldı

Aktüel hastane görüntü

Kırköy Hastane Deprem Kamu Binası 

-Drone görüntü

( İSTANBUL )- Boşaltılan bina drone ile görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul’da meydana gelen depremde hasar gördüğü tespit edilen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi boşaltıldı. Hasarlı hastane binası havadan görüntülendi. İstanbul'da geçtiğimiz gün meydana gelen depremin ardından bir çok kamu binası okul ve hastanede incelemeler yapıldı. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nde hasar oluştuğu tespit edildi. Bina boşaltılırken Duygu Durum Bozuklukları Merkezi'nin hastanenin bir başka binasında hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.
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