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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bakırköy'de Dominik uyruklu hırsız kamerada İzle

Bakırköy'de Dominik uyruklu hırsız kamerada İzle

Şahsın çantayı çalması

Kırköy Uyuşturucu Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

- Arabaya binip kaçması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy'de Dominik ve Küba uyruklu yabancı şahıslar, bir otel önünden vatandaşın çantasını çaldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şahsın yanında bulunan ve "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti" yapma suçlarından aranması bulunan Küba uyruklu şahsı yakaladı. Diğer şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Olay, Bakırköy de bulunan bir otelin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Onur D. isimli bir şahıs otelin önünde beklediği sırada Dominik Cumhuriyeti uyruklu Esqueda G. isimli şahıs tarafından çantası çalındı. Durumu fark eden Onur D. hemen polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler kamera görüntülerini izledi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, çantayı Esqueda G. isimli şahsın aldığını olay yerinenden de kiralık bir araçla kaçtığını tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemede aracın en son Esenyurt Kıraç mahallesinde olduğunu tespit etti. Aracın bulunduğu adrese giden ekipler, araç içerisinde bulunan Küba uyruklu Almeida R. isimli şahsı yakaladı. Yapılan sorgulamada hırsızlığın yaşandığı esnada aracı kullandığı tespit edilen ve "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan aranması bulunan şahıs mahkemeye sevk edildi. Almeida R. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken kacan diğer şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.
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