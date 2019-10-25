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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı - İSTANBUL

Bakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı - İSTANBUL

- Devrilen tırın vinç yardımıyla üst geçidin altından çıkarılmasıBakırköy'de devrilen tırın şoförü yaralandıİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de üst geçidin altına çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eski Havalimanı Caddesi'nden Atatürk Havalimanı istikametine giden Rahmi Yılmaz yönetimindeki 34 SBC 42 plakalı tekstil ürünü yüklü tırın üzerindeki konteyner, tren üst geçidinin altına çarptı.Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın şoförü Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kurtarıcı araçlar yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kırköy Hastane Sağlık Ekipleri 

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