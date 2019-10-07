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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakırköy’de aynı evde kalan iki kişi tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı Video

Bakırköy’de aynı evde kalan iki kişi tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı Video

İtfaiye araçlarından görüntü

Kırköy Hastane Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Apartmandan görüntü
-Tartışan kadın ve erkekten görüntü
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy’de evlerinde tartışan kadın ve erkek tartıştıktan sonra evde yangın çıkardı. Evde kavga ettikten sonra birbirine zarar vermeyi düşünen iki kişi polis ve sağlık ekipleri tarafından alınarak polis merkezi ile hastaneye götürdü. Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bakırköy İlçesi Kartaltepe Mahallesi Bitişik Bağlar Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın ikinci katında beraber yaşayan bir kadınla bir erkek tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Evlerindeki farklı odalara birbirlerini kilitleyen iki kişi evde yangın çıkardı. Yangının dumanını gören komşular durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ayrıca her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ekiplerine de bilgi verildi.
İhbarı alan itfaiye ekipleri apartmana girerek dairenin kapısını kırmak için çalışmaya başladı.
İtfaiye ekipleri kapıyı kırdıktan sonra evdeki erkek ve kadını dışarı çıkardı. Kadın ambulansa alındı. Erkek şahıs ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, erkek ve kadın şahsın arasındaki tartışmanın sebebini öğrenmek için çalışmalara başladı.

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