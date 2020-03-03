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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Bakırköy'de 8.kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

Bakırköy'de 8.kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

Olay yerinden görüntü

Kırköy Psikoloji Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Röportaj
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy'de bir sitede iddiaya göre psikolojik problemleri olan bir genç 8. Kattan atlayarak intihar etti. Yangın merdiveni boşluğundaki demirliklere saplanan genç feci şekilde can verdi. Olay, sabah saatlerinde 09.30 sıralarında Bakırköy Ataköy 9. Kısım Hanımeli Çiceği sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. İddialara göre, psikolojik problemleri olan 30 yaşındaki Yiğit G. 14 katlı sitenin 8. Katına geldi. Çamaşır katındaki acil çıkış merdivenine geçen Yiğit G. kendini bir anda boşluğa bırakıp intihar etti. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gele polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen Yiğit G'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çok güçlü bir insandı” Site sakinlerinden Uğur Artok Yiğit’in güçlü bir insan olduğunu ifade ederek “Senelerdir tanıdığımız Yiğit’imizi kaybettik. Psikolojik sorunları vardı sabah kalktığımızda inanılmayacak bir haberle uyandık. Yiğit kardeşimiz kendisini 8. Kattan atarak intihar etti Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm diyecek bir şey bulamıyorum boğazım düğümlendi” dedi.
(AY-ZA-
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