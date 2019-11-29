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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun acı günü

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun acı günü

-Tabutun musalla taşına getirilişi

Kırköy Kabristan Başsağlığı Kalp Krizi Siyasi Parti 

--Helallik alınması
--Tabutun içeri götürülüşü
--Bülent Kerimoğlu’nun ağlaması
--Dua edilmesi
--Taziyelerin kabulü
--Cenaze nakil aracının çıkışı
--Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun babası Celal Kerimoğlu dün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun babası Celal Kerimoğlu, dün akşam saatlerinde evinde oturduğun sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Celal Kerimoğlu için Esenyurt Erenler Cem Evi’nde tören düzenlenerek helallik alındı. Törenin ardından cenazesi Ardahan'a götürülen Kerimoğlu, yarın Damal’da bulunan aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. Törene Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Başkan Kerimoğlu'nu telefon ile arayarak başsağlığı dilediği öğrenildi. (MKK-EG-
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