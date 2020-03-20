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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakırköy Adliyesi’nde korona virüs nedeniyle vatandaşlara ateş ölçerli kontrol

Bakırköy Adliyesi’nde korona virüs nedeniyle vatandaşlara ateş ölçerli kontrol

Vatandaşların adliyede ateşlerinin ölçülmesine ilişkin görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kırköy Hastane Trol 


- Bakırköy Adalet Sarayı’nda korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların ateş ölçer ile kontrolleri yapılıyor. Çin'de ortaya çıkıp kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında Bakırköy Adliyesi’nde vatandaşlar ateş ölçer ile kontrol edilip adliyeye alınıyor. Ateşi yüksek çıkan vatandaşlar ise hastaneye yönlendiriliyor. Güvenlik görevlileri tarafından 5 adet ateş ölçer cihaz kullanılan adliyede, bazı duruşmalar ertelenirken, temizlik çalışmaları da sürüyor.
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