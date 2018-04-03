Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bakırcı kadınlara 'Çağımızın psikolojik sorunları' eğitimi Haberi

Bakırcı kadınlara 'Çağımızın psikolojik sorunları' eğitimi Haberi

kurstan detay

Sosyoloji Psikolog Er Kadın Psikoloji İşkur 

-işkur müdürü ile röportaj
-bakırcılar başkanı ile röportaj
-psikolog ile röportaj
-kursiyerlerle röportaj
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- İŞKUR, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının ortaklığında bakırcı kadınlara çağımızın psikolojik sorunları anlatıldı. İŞKUR, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı kadınlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İŞKUR ve Bakırcılar Odası tarafından açılan bakırcılık mesleği kursuna katılan kadınlara çağımızın psikolojik sorunları ile ilgili eğitim semineri verildi.
Semire yaklaşık 70 kadın katıldı.
Gaziantep İŞKUR Müdürü Siraç Ekin bu eğitim bir kursta ilk defa yapıldığını belirterek, “İŞKUR ve Bakırcılar odası yıllardır beraber tertiplediği bu meslek edindirme kursları bizim yüzümüzün akı oldu. Bu kurs sonuçta etkili iletişim, kaynaşma sosyolojik ve psikolojik yönden rahatlamaya yönelik bir eğitimdir. Bugüne kadar herhangi bir kursta ilk defa yapılan bir eğitim şeklidir. Kadınlarımız bugüne kadar çekiçle bakıra vurarak hep gördüler ama buradan çıktıktan sonra karşılaşabilecek sorunların üstüne gidebilmek adına bu tür eğitimler veriyoruz. Çünkü bu onlara ayrı bir güç katacaktır” dedi.
Bu bir ekip başarısı Gaziantep Bakırcılar ve sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık bunun bir ekip başarısı olduğunu belirterek, “Bu bir ekip başarısıdır. Öncülüğünü İŞKUR Müdürümüz çekiyor. Bizde pratik olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu eğitim Türkiye’de bir ilktir. Yani kadınlarımız hem terapi görüyor hem de meslek ediyor. İnşallah biz bu eğitimleri yaygınlaştıracağız. İŞKUR İle biz bu eğitimlerinin ilkine Zabıta dairesinin gönderdiği psikologla başladık. Bu eğitimin aile ortamına da girmesi gerekiyor. Bu bir ekip işi İŞKUR Bakırcılar Odası ve Büyükşehir Zabıta daire Başkanlığı ile ekip olduktan sonra neler yaptığımızı görüyorsunuz bu bir ekip işidir. Bize kurs için başvuran 90 kişiden 70’i kadın oluyor” diye konuştu.
Kursiyer kadınlar ise, kursun kendilerine çok faydası olduğunu, hem psikolojik hem de sağlık yönünden rahatladıklarını, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

(LO-
İlgili Foto Galeriler
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı