Bakırcı kadınlara 'Çağımızın psikolojik sorunları' eğitimi

-işkur müdürü ile röportaj

-bakırcılar başkanı ile röportaj

-psikolog ile röportaj

-kursiyerlerle röportaj

-genel detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- İŞKUR, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının ortaklığında bakırcı kadınlara çağımızın psikolojik sorunları anlatıldı. İŞKUR, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı kadınlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İŞKUR ve Bakırcılar Odası tarafından açılan bakırcılık mesleği kursuna katılan kadınlara çağımızın psikolojik sorunları ile ilgili eğitim semineri verildi.

Semire yaklaşık 70 kadın katıldı.

Gaziantep İŞKUR Müdürü Siraç Ekin bu eğitim bir kursta ilk defa yapıldığını belirterek, “İŞKUR ve Bakırcılar odası yıllardır beraber tertiplediği bu meslek edindirme kursları bizim yüzümüzün akı oldu. Bu kurs sonuçta etkili iletişim, kaynaşma sosyolojik ve psikolojik yönden rahatlamaya yönelik bir eğitimdir. Bugüne kadar herhangi bir kursta ilk defa yapılan bir eğitim şeklidir. Kadınlarımız bugüne kadar çekiçle bakıra vurarak hep gördüler ama buradan çıktıktan sonra karşılaşabilecek sorunların üstüne gidebilmek adına bu tür eğitimler veriyoruz. Çünkü bu onlara ayrı bir güç katacaktır” dedi.

Bu bir ekip başarısı Gaziantep Bakırcılar ve sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık bunun bir ekip başarısı olduğunu belirterek, “Bu bir ekip başarısıdır. Öncülüğünü İŞKUR Müdürümüz çekiyor. Bizde pratik olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu eğitim Türkiye’de bir ilktir. Yani kadınlarımız hem terapi görüyor hem de meslek ediyor. İnşallah biz bu eğitimleri yaygınlaştıracağız. İŞKUR İle biz bu eğitimlerinin ilkine Zabıta dairesinin gönderdiği psikologla başladık. Bu eğitimin aile ortamına da girmesi gerekiyor. Bu bir ekip işi İŞKUR Bakırcılar Odası ve Büyükşehir Zabıta daire Başkanlığı ile ekip olduktan sonra neler yaptığımızı görüyorsunuz bu bir ekip işidir. Bize kurs için başvuran 90 kişiden 70’i kadın oluyor” diye konuştu.

Kursiyer kadınlar ise, kursun kendilerine çok faydası olduğunu, hem psikolojik hem de sağlık yönünden rahatladıklarını, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.



(LO-

