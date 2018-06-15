Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakır kablo hırsızları polisten kaçamadı - ANKARA İzle

Bakır kablo hırsızları polisten kaçamadı - ANKARA İzle

- Güvenlik kamera görüntüleri - Tutuklanan zanlının adliyeden çıkışıBakır kablo hırsızları polisten kaçamadı - Ankara 'da çalıntı kamyonla bir depodan yaklaşık 500 bin lira değerinde 12 ton bakır kablo çalan hırsızlar, 2 gün boyunca incelenen kamera kayıtlarından tespit edildi - Hırsızlık zanlılarından gözaltına alınan bir kişi tutuklandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde çalıntı kamyonla bir depodan yaklaşık 500 bin lira değerinde 12 ton bakır kablo çalan 5 hırsızın kimliği, kamera kayıtlarının detaylı incelenmesi sonucu belirlendi.Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi Keresteciler Sitesi'ne gece saatlerinde gelen kişiler, ilk önce bir iş yerinin önündeki kamyonu çaldı. Daha sonra kamyona bir depodaki 12 ton bakır kabloyu yükleyen hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 7 kişiyle 2 gün boyunca güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceledi.Kayıtlardan tespit edilen 5 zanlıdan hurdacılık yapan Nazif L. (30) ile bakır kabloları satın alan hurdacılar C.Ç. ve L.Ç. gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Nazif L, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, C.Ç. ve L.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Hırsızlık zanlılarından 4'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.Öte yandan, çalınan bakır kablonun bir kısmı ile kamyon, sahiplerine teslim edildi.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı