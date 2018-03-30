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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakımı yapılan asansörün halatı koptu: 1 ölü - GAZİANTEP

Bakımı yapılan asansörün halatı koptu: 1 ölü - GAZİANTEP

- Bakımı yapılan asansörün halatı koptu - 1 ölü - Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin çalışması - Uğur Akkuş'un yakınlarının sağlık ekiplerince sakinleştirilmesiBakımı yapılan asansörün halatı koptu: 1 ölüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te asansör bakım görevlisi genç, halatının kopması sonucu yaşamını yitirdi.Bir asansör şirketinde görevli Uğur Akkuş (23), merkez Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'ndeki bir apartmanın asansör bakımını yapmak üzere asansöre bindi.Akkuş bakım yaptığı sırada halatın kopması sonucu asansör, 7. kattan zemine düştü. Ağır şekilde yaralanan Akkuş, olay yerinde hayatını kaybetti.Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından Akkuş'un cesedini bulunduğu yerden çıkardı.Olay yerine gelen Akkuş'un yakınlarını 112 Acil Servis ekipleri sakinleştirdi.Akkuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cenaze Sağlık Ekipleri 

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