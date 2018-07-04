Bakım Evine Yatırmak İsteyen Oğlunu Öldürdü



- ABD’de 92 yaşındaki Ana Mae Blessing bakım evine yatırmak isteyen oğlunu kurşunlayarak öldürdüğünü itiraf etti. Pazartesi günü yaşanan olayda Arizona'da yaşayan 92 yaşındaki Ana Mae Blessing bakımevine yatırmak istediği için 72 yaşındaki oğlunu öldürdü. Blessin olayın ardından tutuklandı. 6 aydır oğlu ve kız arkadaşıyla yaşayan Ana Mae Blessing, oğlunun kız arkadaşına saldırma girişiminde bulunsa da kadın kaçarak yardım istemeyi başardı. Yaşlı kadın polislere intihar etmeyi düşündüğünü söylerken, 500 bin dolarlık cezaya çarptırıldı.

