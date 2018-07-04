Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakım Evine Yatırmak İsteyen Oğlunu Öldürdü

Bakım Evine Yatırmak İsteyen Oğlunu Öldürdü

Mahkeme salonundan görüntü

(WASHINGTON) - Bakım evine yatırmak isteyen oğlunu öldürdü WASHINGTON

Polis Kız Arkadaş Kadın Polis Dolar İtiraf 


- ABD’de 92 yaşındaki Ana Mae Blessing bakım evine yatırmak isteyen oğlunu kurşunlayarak öldürdüğünü itiraf etti. Pazartesi günü yaşanan olayda Arizona'da yaşayan 92 yaşındaki Ana Mae Blessing bakımevine yatırmak istediği için 72 yaşındaki oğlunu öldürdü. Blessin olayın ardından tutuklandı. 6 aydır oğlu ve kız arkadaşıyla yaşayan Ana Mae Blessing, oğlunun kız arkadaşına saldırma girişiminde bulunsa da kadın kaçarak yardım istemeyi başardı. Yaşlı kadın polislere intihar etmeyi düşündüğünü söylerken, 500 bin dolarlık cezaya çarptırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı