- Bakhtadze: 'Komplo Teorileri Aramaya Gerek Yok, Bu Sadece Normal Bir Siyasi Süreç' İzle



- Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze dün istifasını verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, istifasının ardında komplo teorileri aramaya gerek olmadığını, bunun sadece normal bir siyasi süreç olduğunu söyledi.



Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, dün sosyal medya platformu Facebook'ta istifa ettiğini bildirdi. Sosyal medya aracılığıyla istifasını bildiren ilk Gürcü yetkili olan Bakhtadze açıklamasında, ülke için stratejik bir kalkınma çerçevesi oluşturma ile uygulama olan amacını ve görevini yerine getirdiğine inandığını açıkladı.

Bakhtadze gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharda istifa etmeyi planladığını ve bununla ilgili olarak iktidardaki Gürcü Rüyası - Demokrat Gürcistan Partisi lideri Bidzina Ivanishvili ile konuştuğunu belirtti.

Pazar günü iktidar partisinin siyasi kuruluyla nihai istişarelerde bulunduğunu söyleyen Bakhtadze, "İstifa etmeye karar verdim. Parti lideri Bidzina Ivanishvili de dahil olmak üzere ilkbaharın sonunda bu konuda ilk görüşmelerimi yaptım. Doğal olarak, bu konuşmalar devam etti. Dün siyasi ekibimizle son istişarede bulundum" dedi.

İstifasının nedeniyle ilgili sorulara ayrıntılı bir cevap vermeyen Bakhtadze, "Komplo teorileri aramaya gerek yok, bu sadece normal bir siyasi süreç" ifadelerini kullandı. Bakhtadze, aktif politikaya girmeyi planlamadığını söyledi.



Gürcü Rüyası-Demokrat Gürcistan partisinin siyasi kurulu 3 Eylül'de bir toplantı yapacak ve Başbakanlık makamına aday gösterecek. Medyadaki spekülasyonlar mevcut İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın Başbakan ve Eski Başbakan Iraklı Gharibashvili'nin İçişleri Bakanı olarak aday gösterilmesini öngörüyor.

