Bakanlıktan videolu tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos'ın meclis kürsüsünde haddini aşarak Türk bayrağını yırtmasına cevap olarak, ' AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz ' ifadeleri kullanıldı.
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