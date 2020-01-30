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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bakanlıktan videolu tepki!

Bakanlıktan videolu tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos'ın meclis kürsüsünde haddini aşarak Türk bayrağını yırtmasına cevap olarak, ' AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz ' ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Milli Savunma Bakanlığı Savunma Bakanlığı Lagos Avrupa Parlamentosu 

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