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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakanlıktan 'Pençe Harekatı' paylaşımı

Bakanlıktan 'Pençe Harekatı' paylaşımı

Komandoların görüntüleri

( HAKKARİ ) Bakanlıktan "Pençe Harekatı" paylaşımı HAKKARİ

Sosyal Medya Komando Dolar Gesi 


- Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından harekata katılan komandoların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Pençe Harekâtında komandolar...Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." denildi.
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