Bakanlık denetimleri arttırdı, gıda işletmeleri didik didik incelendi

-- Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya açıklaması

( ANKARA )- 14 gıda işletmesine işlem yapıldı ANKARA



- Tarım ve Orman Bakanlığı gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya, "Ham maddenin başlangıcından son mamulüne kadar her türlü aşamada birebir denetim faaliyetleri yürüyoruz. Ülkemizde yaklaşık 672 bin işletmemiz var bunun bir kısmı toplu tüketim yeri, bir kısmı satış yer ve bir kısmı da üretim yeri. Bizim kontrol planlarımız var, bu planlar kapsamında denetimlerimizi uygun sıklıkta, gerekli hassasiyetle ve risk esasına göre düzenli olarak haber vermeksizin gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti, Ankara İl Müdürlüğü denetim ekiplerince piyasadaki gıda ürünlerinin sağlık, hijyen ve yasal yönden denetimi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda gıda işletmelerine yönelik 45 üretim yeri, 153 adet satış-toplu tüketim yeri olmak üzere toplamda 198 adet işletmede denetim yapıldı. Denetimler sonucunda 184 işletmenin mevzuatlara uygun şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi, 11 işletmeye asgari teknik ve hijyenik şartlarında tespit edilen eksiklikler için süre verildi.

2 işletmeye mevzuatta göre belirlenen genel ve özel hijyen kurallarına aykırı faaliyet göstermesi sebebiyle, 1 işletmeye ise kayıt belgesi olmadan faaliyet göstermesi sebebiyle yasal süreç başlatılmış olup toplamda 14 işletmede olumsuzluk tespit edildi. Ayrıca yapılan denetimlerde 21 adet numune alınarak ilgili mevzuatlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla laboratuvar müdürlüklerine gönderildi. Şu an itibariyle olumsuzluk tespit edilen işletmelere 7 bin 346 TL idari para cezası uygulandı. Denetçilerle birlikte sahaya inen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya, Türkiye genelinde 81 ilde, 672 bin işletmede denetim faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

Beykaya, Bakanlık olarak politikalarının "çiftlikten sofraya" olduğunu belirterek, "Ham maddenin başlangıcından son mamulüne kadar her türlü aşamada birebir denetim faaliyetleri yürüyoruz. Ülkemizde yaklaşık 672 bin işletmemiz var bunun bir kısmı toplu tüketim yeri, bir kısmı satış yer ve bir kısmı da üretim yeri. Bizim kontrol planlarımız var, bu planlar kapsamında denetimlerimizi uygun sıklıkta, gerekli hassasiyetle ve risk esasına göre düzenli olarak haber vermeksizin gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız faaliyetler sonrasında uygunsuzluk tespit edersek para cezaları veriyoruz, faaliyetten menlik veriyoruz. Etiket bilgilerinden kaynaklanan bir sorun varsa satışına izin vermiyoruz. İnsan sağlığını ilgilendiren noktalar varsa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Aynı zamanda taklit veya insan sağlığını ilgilendiren konularda belli firmaların ürünlerini bakanlığımızın internet sitesinden ifşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşın ALO 174 hattına şikayette bulunabileceklerini anımsatan Beykaya, "Arkadaşlarımız bu şikayetleri değerlendiriyor ve il ilçe müdürlüklerine bu şikayetleri yönlendiriyor ve yerinde denetimler yapılıyor. Biz 7/24 saat ülkemizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasında gereken bütün hassasiyeti gösteriyoruz" diye konuştu.

"2018 yılında gıda işletmelerine 704 bin 290 denetim yapıldı" Bakanlıktan yapılan açıklamada; 2017 yılında gıda işletmelerine 1.013.855 denetim yapıldığı belirtilerek, denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 16 bin 559 adet toplamda 85.674.181 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. 181 işletme için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bilgisinin veren Bakanlıktan, "2018 yılında gıda işletmelerine 704 bin 290 denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 10.739 adet toplamda 65.664.053 TL idari para cezası uygulanmıştır. 76 işletme için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve 209 ürün toplatılmıştır. Bakanlığımızca bugüne kadar toplamda 769 firmanın 1.376 parti ürünü taklit-tağşiş kapsamında ve 229 parti ürünü ise içerisinde bulunmaması gereken ilaç etkin maddesi veya boyar madde bulunduğu için kamuoyuna duyurulmuştur. Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği politikası ile Ülkemiz insanın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 büyük bir titizlik ve hassasiyetle görevlerimizi icra ediyoruz. Gerek yaptığımız hizmette sergilediğimiz hassasiyet gerekse de Alo 174 gıda hattıyla tüketicilerimizin göstermiş olduğu duyarlılık ile görevimizin başındayız" ifadelerinde yer verildi.

