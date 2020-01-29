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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti

Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti

kolilerin doldurulması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Deprem 


- Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken sürekli sahada bulunan bakanlar Soylu ve Koca, yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'a gelen bakanlardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın deposunu ziyaret etti. Bakanlar depoda yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.
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