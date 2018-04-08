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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakanlar Soylu ve Canikli Kabil'de

Bakanlar Soylu ve Canikli Kabil'de

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin gelişleri - Yemek duası - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yemekte asker ile sohbet etmesi - Askerlerden detay - İçişleri Bakanı Soylu, Milli Savunma Bakanı Canikli ve beraberlerindeki heyet Kabil’de, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesinde görevli jandarma ve askerlerle kahvaltıda buluştuANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli beraberlerindeki heyet Kabil’de, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesinde görevli jandarma ve askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.Soylu ve Canikli, Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi Afganistan 'ın başkenti Kabil'de görev yapan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını ziyaret etti.Ziyaret kapsamında Soylu ve Canikli, Türk Görev Komutanlığında görevli jandarma ve askerle kahvaltıda buluştu.Daha sonra birliği gezerek, komutanlardan bilgi alan İçişleri Bakanı Soylu, birliğe bağlı personel ile sohbet etti.

Jandarma Başkent 

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