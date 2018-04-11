Bakanlar Fakıbaba ve Elvan, kentin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı - ŞANLIURFA Haberi
- Kurtuluş yıl dönümü programından detay görüntüler - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın alana gelmeleri - Bakanlar Fakıbaba ve Elvan'ın sergiyi gezme detayları - Katılımcılardan detaylar - Bakanlar Fakıbaba ve Elvan'ın konuşmaları - Resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi Şanlıurfa 'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Bugün Mehmetçiğimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla nasıl teröristlere karşı gerekli cevabı vermişse, 98 yıl önce de Urfalı hemşehrilerimiz aynı cevabı burada vermiştir" - "Topraklarımıza, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize yönelik tehditleri bir bir ortadan kaldıracağız. Ülkemizi, büyük ve lider ülke olma yolundaki hedeflerinden alıkoymaya dönük çabaları bertaraf edeceğiz"ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bugün Mehmetçiğimiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla nasıl teröristlere karşı gerekli cevabı vermişse, 98 yıl önce de Urfalı hemşehrilerimiz aynı cevabı burada vermiştir." dedi. Bakan Fakıbaba, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Şanlıurfa 'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tarihi öneme sahip Kurtuluş Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen programa katıldı. Ahmet Eşref Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, 11 Nisan 1920'nin Şanlıurfa için önemine değinerek, "11 Nisan, bir kurtuluş ruhudur. Umudun, fedakarlığın, kararlılığın, büyük düşünmenin, teslim olmamanın, direnmenin, birlik olmanın adıdır. Şehirlisi köylüsü, kadını erkeği, yaşlısı genci ile karanlığı aydınlığa, karamsarlığı umuda dönüştürmenin destanıdır." dedi. Türkiye'nin şimdilerde de teröristlere karşı aynı kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:"Ecdadımız, 98 yıl önce bugün, ortaya koyduğu destansı mücadele neticesinde topraklarına göz dikenlere karşı şanlı bir zafer elde etmiştir. Bugün Mehmetçiğimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla nasıl teröristlere karşı gerekli cevabı vermişse, 98 yıl önce de Urfalı hemşehrilerimiz aynı cevabı burada vermiştir. Bu kahramanlığıyla, mazlum milletlere örnek olan İstiklal Mücadelemizin bayraktarlığını yapmakla beraber hür yaşamdan biran dahi vazgeçmeyeceğini de bütün dünyaya haykırmıştır. Dolayısıyla tüm Şanlıurfa lılar olarak ecdadımızın elde ettiği bu şanlı zaferin haklı gururunu yaşıyoruz. 98 yıl önce olduğu gibi bugün de her türlü şartta yine aynı ruhla, birlik ve beraberlik içerisinde gerekli mücadeleyi göstereceğiz. Topraklarımıza, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize yönelik tehditleri bir bir ortadan kaldıracağız. Ülkemizi, büyük ve lider ülke olma yolundaki hedeflerinden alıkoymaya dönük çabaları bertaraf edeceğiz."Konuşması sırasında yağışın şiddetlenmesi üzerine Fakıbaba, Tarım Bakanı olarak bu durumun kendisini daha da mutlu ettiğini sözlerine ekledi. - "Bu günleri yaşamamız, hatırlamamız gerekiyor"Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise bu günün hem Şanlıurfa hem de Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Bu önemli günlerin hatırlanması gerektiğine dikkati çeken Elvan, "Bu günleri yaşamamız, hatırlamamız gerekiyor. Bugün biz yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Ecdadımız o Türkiye düşmanlarına karşı ta 1920'lerde müthiş bir mücadele vermişti. İşte o günleri çocuklarımıza gençlerimize mutlaka hatırlatmamız gerekiyor." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından, "11 Nisan Urfa'nın Kurtuluşu" konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.