Bakanlar Çavuşoğlu ile Akar cami açılışına katıldı (2) - ANKARA Haberi
- Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Bin Mübarek Al Şafi'nin açılışın yapılacağı camiye gelmesi - Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın camiye gelmesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun camiye gelmesi - Dua edilmesi - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun camiden ayrılışı - Savunma Bakanı Akar'ın camiden ayrılışıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Savunma Bakanı Hulusi Akar, Abdullah bin Ali el Attiyah Camii'nin açılışına katıldı. - 2 -