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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakanlar Çavuşoğlu ile Akar cami açılışına katıldı (2) - ANKARA Haberi

Bakanlar Çavuşoğlu ile Akar cami açılışına katıldı (2) - ANKARA Haberi

- Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Bin Mübarek Al Şafi'nin açılışın yapılacağı camiye gelmesi - Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın camiye gelmesi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun camiye gelmesi - Dua edilmesi - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun camiden ayrılışı - Savunma Bakanı Akar'ın camiden ayrılışıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Savunma Bakanı Hulusi Akar, Abdullah bin Ali el Attiyah Camii'nin açılışına katıldı.
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