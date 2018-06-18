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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakanı Süleyman Soylu: “Akşener, sen milletle anlaş, bırak Amerika’yı bırak Avrupa’yı onlardan bir şey gelmez, milletten gelir milletten”

Bakanı Süleyman Soylu: “Akşener, sen milletle anlaş, bırak Amerika’yı bırak Avrupa’yı onlardan bir şey gelmez, milletten gelir milletten”

kırşehir mitingi

Polis Özgürlük Jandarma Devrim Irak 

-detay

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’e miting programı için gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cacabey Meydanı’nda, millet ittifakı ve Meral Akşener’i kastederek “Sen önce milletle anlaş bırak Avrupa’yı, Amerika’yı” dedi.
Cacabey Meydanı’nda halka seslenen Soylu, “Tayyip Erdoğan’a kızıyorlar tabi. Çünkü bu memlekette devrim üstüne devrim gerçekleştiriyor. Ama bu huzurdan rahatsız olanları biliyorsunuz değil mi? Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edip ona özgürlük isteyenler var, bunları biliyor musunuz? Oradaki Kürt kardeşlerimiz bu meselenin özünü gayet iyi biliyorlar. Çünkü 6-7 Ekim’i yaşadılar. Yaktılar, yıktılar, insanları katlettiler; evlatlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi, jandarmamızı katlettiler. Bu talimatı kim verdi? Demirtaş. Cezaevinde yatıyor. Dün konuşma yapıyor. O da garip bir şey. Şunu açıkça söylüyorum. TRT’de Demirtaş’ın konuşmasının yayınlanmasına içerlediğimi ifade ediyorum. Bu kadar basit. Şunu ifade etmek istiyorum bir taraftan Demirtaş’a özgürlük diyeceksin diğer yandan Afrin’i PKK’dan PYD’den temizleyen komutanın, o kahraman adamın, apoletlerini sökeceksin. Sen ömründe tahtadan bir çivi söktün mü acaba? Sadece o mu? Temel Karamollaoğlu var ya, işi gücü bırakmış Demirtaş dışarı çıksın diyor. Meral Akşener güya milliyetçi. Sen onu kürsülerden söyleme Akşener, git de 6-7 Ekim’de katledilen annelerin dizinin dibinde söyle de ben senin nasıl bir insan olduğunu göreyim. Daha yola yeni başlamışlar cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorlar. Sen milletle anlaş, bırak Amerika’yı bırak Avrupa’yı onlardan bir şey gelmez, milletten gelir milletten” İfadelerini kullandı.
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