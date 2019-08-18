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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakandan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması Haberi

Bakandan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması Haberi

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Meteoroloji Demirli Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Açıklama

( İZMİR )- Ekipler rüzgara rağmen yangını söndürmeye çalışıyor İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar sebebiyle kontrol altına alınmakta güçlük çekilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli rüzgara rağmen ekiplerin çalıştığını söyledi.

Bugün öğlen saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Tırazlı Köyü yakınlarındaki orman yangını rüzgarın şiddeti sebebiyle henüz kontrol altına alınamadı. Zaman zaman saatte 90 km/s şiddetle esen rüzgar ekiplere de zor anlar yaşatıyor. Hava şartları sebebiyle ekipler yangına havadan müdahale etmekte zorlanırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Havadan incelemelerde bulunan Pakdemirli, bölgede bulunan bir gözetleme kulesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hava şartlarının olumsuzluğuna dikkat çeken Pakdemirli, “Şartlar çok zor. Rüzgar sebebiyle helikopterle inişte tehlike geçirdik. Orman genel müdürümüz iniş sağlayamıyor. 8 helikopter, 40’ı aşkın arazöz ve çok sayıda personelle yangına müdahalemiz devam ediyor” dedi.
İzmir’in Urla ilçesinde ve Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, “Rüzgâr sebebiyle dikkatli olmalıyız. Hava şartları olumsuz olduğu için havadan istediğimiz müdahaleyi yapamıyoruz ama ekiplerimiz elimizden geleni yapıyor. Urla’da devam eden yangın kontrol altına alınmak üzere. Milas’ta da yangın kanyona hapsedildi. Göreceli olarak kontrol altında diyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde meteorolojik şartların iyi olacağını varsayarak mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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