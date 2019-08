Bakan Zümrüt Selçuk: “Brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz”

-Detaylar



( ANKARA ) ANKARA



- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Brüt 3 bin 500 TL’nin altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir görüşme yaptı. Yaklaşık 170 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren görüşme 3.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Başkanı Atalay ve Kamu İşveren Sendikaları temsilcileri basın mensuplarının karşısında geçti. “Türkiye ekonomisi 2002’den günümüze 3,5 kat büyüdü” Gerçekleşen müzakere sürecinin ortak akıl ve istişare kültürüne uygun bir şekilde yürütüldüğünü belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bizi bu süreçte her şeyden fazla ilgilendiren, elbette kamunun genel faydası. Her zaman olduğu gibi mali ve sosyal dengeleri korumaya dikkat ettik. 82 milyon, tek yürek bir aileyiz çalışan bir aileyiz. Tüm bunları göz önünde bulundurarak işçi sendikalarımızla karşılıklı uzlaşı ve anlayış içerisinde hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin, son 17 yıldır bu yaklaşım ve hassasiyet sayesinde; Bugünkü noktaya geldiğini de bilmemiz gerekir. Türkiye ekonomisi 2002’den günümüze 3,5 kat büyüdü. Son 17 yılda, ekonomide 9 milyona yakın istihdam oluşturuldu. Bunlar toplumsal refahımız açısından önemli gelişmeler. Çalışma hayatımızın ulaştığı seviye ise bunun en net göstergelerinden biri. Emeğe ve alın terine verdiğimiz değer, her zaman için insan odaklı çalışmalarımızın temelini oluşturdu. Emeğe olan saygımız, bizi her zaman olduğu gibi motive etmeye devam ediyor. Bizler alın terini kutsal addeden bir geleneğin varisleriyiz. İşçilerimizi enflasyona ezdirmeme konusunda her zaman önceliklerimiz arasında oldu.” diye konuştu.

“Sendikalaşma oranımızı yüzde 9’dan yüzde 14’e ulaştırdık” Asgari ücreti bu sene işçi-işveren ortak uzlaşısıyla 2.020 Liraya kadar çıkardıklarını dile getiren Bakan Selçuk, “Kamuda taşerona kadro konusunu hamdolsun yine biz çözdük. Çalışma hayatının en önemli unsurlarından birisi olan sendikalaşma konusunda da hükümetlerimiz döneminde büyük ilerlemeler kaydettik ve sendikalaşma oranımızı yüzde 9’dan yüzde 14’e ulaştırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, artık önümüzde 4 yıllık bir kesintisiz icraat dönemi var. Ülke olarak bugün, 2023 hedefleri doğrultusunda; Daha müreffeh, daha güvenli yarınlara doğru ilerlediğimiz konusunda büyük ümitler taşıyoruz. Diğer yandan da yerli ve milli üretimimizle ekonomimizi daha güçlü hale getirmek adına aralıksız çalışıyoruz” dedi.

“Brüt 3 bin 500 TL’nin altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz” “Devlet, milleti için vardır” diyen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Her zaman bu ilkeyle hareket ettik, ediyoruz. Bunun için attığımız her adımda sosyal tarafların görüşlerini almaya özen gösteriyoruz. Bugün Çerçeve Protokolü imzalamak üzere bir araya geldiğimiz Toplu İş Sözleşmesi sürecimizde sosyal diyalog mekanizmalarının işleyiş sürecini tam anlamıyla ortaya koyan bir süreç oldu. İmzalayacağımız bu Çerçeve Protokolün kamu işçilerimiz ve aileleri için hayırlı sonuçlar getireceğine inanıyorum. Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 TL’nin altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Ücret zammı oranlarına da değinen Bakan Selçuk, “Yaptığımız görüşmeler neticesinde, kamu işçilerimizin ücretlerine; 2019’un ilk altı ayında yüzde 8 oranında, 2019’un ikinci altı ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Biliyorsunuz, kamu işçilerimiz Ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam ücret zammı yüzde 19 aşmış durumda. 2020 yılı için ise; İlk altı ayda yüzde 3 oranında ve İkinci altı ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler. 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun” dedi.