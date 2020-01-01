Bakan Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti - ANKARA Video
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un hastaneye girişi - Bakan Selçuk'un bebeği kucağına alıp sevmesi - Bakan Selçuk'un bebeğe altın takması - Bakan Selçuk'un doğan başka bir bebeği ziyaretiANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.
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