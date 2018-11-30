Bakan Ziya Selçuk, 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile Rize'de bir araya geldi Haberi



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çerçevesi Toplantısı'na başkanlık yapmak üzere Rize’ye geldi. Rize’de 81 il milli eğitim müdürünün katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu Uygulama Çerçevesi Toplantısı" gerçekleştiriliyor. Bakan Selçuk, toplantının gerçekleştirileceği otele gelerek otelin önünde kendisine çiçek hediye eden öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek "Sizler de birer çiçeksiniz" ifadelerini kullandı. Otel önünde bulunan, ulusal resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen Selçuk, çocuklarla bir süre sohbet ederek otele girdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başkanlığını yaptığı toplantı Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları İbrahim Er ve Mahmut Özer, bakanlık birim amirleri ve diğer ilgililerin de katılımı ile basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantı programı 2 Aralık Pazar günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise günün sonunda gerçekleştireceği Rize Valiliği ziyaretinin ardından Rize’den ayrılacak. (HFD-ÖS-Y)

