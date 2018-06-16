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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Zeybekci memleketi Denizli’de vatandaşlar ile bayramlaştı Haberi

Bakan Zeybekci memleketi Denizli’de vatandaşlar ile bayramlaştı Haberi

-Bakan Zeybekci'nin Denizli protokolü tarafından karşılanması

Polis Beraberlik Güvenlik Önlemi Bayramlaşma Polis Ekipleri 

--Bakan Zeybekci'nin vatandaşlarla bayramlaşması farklı planlarla görüntü

( DENİZLİ ) -- Bakan Zeybekci ile bayramlaşmak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu DENİZLİ

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ramazan Bayramı’nı tatilini geçirdiği memleketi Denizli’de vatandaşlar ile bir araya gelerek bayramlaştı. 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Bakan Zeybekci’nin yanı sıra Denizli protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Denizlili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik örneği sergilenirken, Bakan Zeybekçi ve beraberindekiler özelikle çocukları sevindirmeyi unutmadı. Denizli protokolünün vatandaşlarla buluştuğu bayramlaşma törenine programına misafirlere Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Öte yandan, Bakan Zeybekci’nin bayramlaştığı alanın etrafına güvenlik önlemi oluşturulurken, polis ekipleri de olumsuz bir durumun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.
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