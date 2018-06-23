Bakan Zeybekci’den seçim mesajı:“Bu milletin mahşeri vicdan dediğimiz o vicdanı müthiş bir terazidir” Haberi

-Bakan Zeybehci'nin açıklamaları

-Bakan Zeybekci AK parti stant ziyareti

-Polisin güvenlik önlemi alması



( DENİZLİ )- “ Verdiği kararlarda asla da hata olmaz”- “Millet ne karar verirse de başımızın üzerinde yeri vardır” DENİZLİ



- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ziyaret ettiği AK parti seçim satandında yaptığı açıklamada “Bu milletin mahşeri vicdan dediğimiz o vicdanı müthiş bir terazidir. Verdiği kararlarda asla da hata olmaz ve ne karar verirse de başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.

Bakan Zeybekci seçim çalışmaları kapsamında memleketi Denizli’de partisinin Bayramyeri Meydanında açtığı seçim standını ziyaret ederek partilileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden ve yakinen ilgilenen Bakan Zeybekci, gazetecilerin sorularına üzerine yarın gerçekleştirilecek seçimlerle alakalı da açıklamalarda bulundu. Seçimlerin hayırlar getirmesini dileyen Bakan Zeybekci, seçimlerin gayet medeni, demokratik ve insanların da festival içerisinden katıldıkları son faaliyetlerin yapıldığını anımsatarak, “Memleketimiz ve milletimiz için rabbim inşallah hayırlı sonuçları getirsin inşallah. Gördüğünüz gibi demokrasi, insan ve milletin iradesinin tecellisi için son gün ve son anlar yaşanıyor. Hayırlı olsun inşallah. Güzel olacak ben onan inanıyorum. Çünkü bu milletin mahşeri vicdan dediğimiz o vicdanı müthiş bir terazidir. Verdiği kararlarda asla da hata olmaz. Ve ne karar verirse de başımızın üzerinde yeri vardır” şeklinde konuştu.



