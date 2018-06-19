Bakan Zeybekci’den nohut üreticilerine müjde

-bakan zeybekci açıklama



( DENİZLİ )- “TMO ofisimiz nohut alımına 1-2 gün içinde başlayacak” - “Nohutta piyasanın 2,5 TL civarında oluştuğunu gördük, 2,5 TL fiyat kabul edilebilir değildir bizim için" DENİZLİ



- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, nohut üreticilerine ürün taban fiyat ve alım müjdesi vererek, “Nohutta piyasanın 2,5 TL civarında oluştuğunu gördük ve şahit olduk. Yani 2,5 TL fiyat kabul edilebilir değildir bizim için. Bunun üzerine hükümet olarak Ekonomi ve Tarım Bakanlığı işbirliği içinde bir TMO’nun direk piyasaya girerek bir taban fiyat koyup nohut alımına girmesi hususunda mutabık kaldık. TMO ofisimiz nohut alımına 1-2 gün içinde başlayacak” dedi.

Bakan Zeybekci, seçim çalışmalarına devam ettiği memleketi Denizli’de, programına Acıpayam ilçesinde devam etti. İlçede muhtarlarla bir araya gelen Bakan Zeybekci, öncesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecileri açıklamalarda bulundu. Toplantıda nohut üreticilerine müjde veren Bakan Zeybekci, nohut alımlarının birkaç güne kadar başlanacağına ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasaya girerek, taban fiyatlarını belirleyeceğini ifade etti.

AK Parti hükümetleri için tarımsal üretiminin önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Zeybekci, “Son 15 yıla baktığımız zamanda tarımsal gayrı safi hasılada dünyada ilk ona girdik. Tarım ürünleri ihracatında da 20 milyar doları aşan bir trend yakaladık. Diğer taraftan da insanlarımızın, tarım üreticilerimizin ürettikleri ürünler ile mutlu olması dünya standartlarında ürün üretmesi ve aynı zaman da ürettikleri bu ürünleri de en az dünya fiyatlarında pazarlarda yer alması ve mağduriyete uğramaması içinde en üst düzeyde gayret gösteriyoruz. Tarım üreticilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için hükümet olarak da zaman zaman piyasaları müdahale ediyoruz. İki yöntemimiz var. Bir yurt dışından gelen haksız rekabete karşı içerideki tarımsal üretimimizi korumak ki bu bizim en etkin kullandığımızı yöntemlerden bir tanesi. Diğeri de Toprak Mahsulleri Ofisi veya diğer ilgili kuruluşların piyasadan ürün alımı yöntemiyle piyasaya müdahalesi. Böylelikle fiyatların istenilen seviyenin altına düşmemesi” diye konuştu.

“Nohut üreticilerinin spekülatörlere, stokçulara veya fırsatçıların eline düşmemesini sağlayacaktır” Bu yıl 550 bin ton nohut üretimi beklediklerini vurgulayan Bakan Zeybekci, nohut alımlarının da birkaç gün içerisinde başlayacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu yıl yağışların ve mevsimsel verimliliğin iyi olması sebebiyle Türkiye'nin geçen yılki üretimi nohut üretiminde 470 bin ton iken bu yılki ürünün 550 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu bolluk ya da aynı zamanda başka etkilerle de fiyatların şuanda çiftçimizin istemediği, zor durumda bırakan nohut fiyatların indiğini görüyoruz. 2.5 TL civarında şuanda piyasanın oluştuğunu gördük ve şahit olduk. Bunun üzerine hükümet olarak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte yaptığımız konuşmalarda Ekonomi ve Tarım Bakanlığı işbirliği içinde bir Toprak Mahsülleri Ofisi'nin direk piyasaya girerek bir taban fiyat koyup nohut alımına girmesi hususunda mutabık kaldık. Yani 2,5 TL fiyat kabul edilebilir değildir bizim için. Makul olan çiftçimizin 'Evet bu fiyatta ben zarar etmem ve seneye de ekerim' diyeceği fiyatta TMO ofisimiz nohut alımına 1-2 gün içinde başlayacak. Bu sürecin inşallah çiftçilerin nohut üreticilerinin spekülatörlere, stokçulara veya fırsatçıların eline düşmemesini sağlayacaktır. Bu şekilde mağduriyetin önlenmiş olacağız.”

