Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Madde bağımlılığı bireyin yanında aile ve toplum yapımızı da derinden etkiliyor' - ANKARA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Madde bağımlılığı bireyin yanında aile ve toplum yapımızı da derinden etkiliyor" - ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Madde bağımlılığı bireyin yanında aile ve toplum yapımızı da derinden etkiliyor"ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, Uçurum isimli tiyatro oyununun galasında konuştu.