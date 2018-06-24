Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Yılmaz oyunu Sivas’ta kullandı İzle

Bakan Yılmaz oyunu Sivas’ta kullandı İzle

Oy verme işlemi

Seçim Süreci Görme Engelli Gesi Muhalefet Basın Mensupları 

-Detaylar
-Röpler
-Bakan oy kullanma
-Ama seçmenin elini öpmesi
-Bakan açıklama

( SİVAS -HD) SİVAS

- Seçim bölgesi Sivas’ta oy kullanan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kentte bir saat içinde seçmenin yüzde 15’inin oylarını kullandığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, oyunu seçim bölgesi Sivas’ta Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Ahmet Türksever İlköğretim Okulundaki 2116 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, ittifak ortakları MHP ve muhalefet partisi CHP’nin yönetici ve seçmenlerine teşekkür etti. Herkesi oy kullanmaya davet eden Yılmaz, “Aziz milletimize teşekkür ediyorum. Az önce sayın valimiz söyledi.

Bir saat içerisinde yüzde 15 oyu kullanılmış bir seçim sürecinde bu aziz milletimiz, egemenliğin sahibinin kendisi olduğunu, ülkenin sahibinin kendisi olduğunu, bu ülkeye ve bu demokrasiye kendisinin sahip çıkacağını oyları ile gösterdi. Bundan dolayı oy kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca seçim sürecinde başta ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu sürecin sağlıklı ve huzurlu geçmesinde büyük katkıda bulundular. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş kardeşlerime ve yöneticilerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu seçimde Sivaslı hemşehrilerimin tümünü,istisnasız oy kullanmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Bakan Yılmaz, oy vermek için sandık başına gelen görme engelli yaşlı bir bayanın ise elini öptü. Sivas’ta ilk bir saatte oyların yüzde 15’i kullanıldı Sivas’ta seçmenler sandık başına gitmek için erken davrandı. İlk bir saat içerisinde oyların yüzde 15’i kullanıldı. Yürüme zorluğu çeken yaşlıların kiminin koltuk değnekleri yardımı ile kiminin yakınlarından destek alarak sandık başına gittikleri görüldü.

İlgili Foto Galeriler
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı