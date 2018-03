-Bakan Yılmaz'dan detay

( VAN ) Bakan Yılmaz:"Milli gelir artışında 37 Avrupa ülkesinin içinde açık ara ile öndeyiz” VAN



- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, başarının tesadüfen gelmediğini belirterek, “Türkiye milli gelir artışında 37 Avrupa ülkesinin içinde açık ara ile öndedir. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başaran ender ülkelerden biridir” dedi.

Bir dizi toplantıya katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Van Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Van İl Başkanlığına geçti. Burada partililere seslenen Bakan Yılmaz, Van ilinin çevre yolu ile raylı sistemle ilgili iki talebi olduğunu belirterek, bu talepleri yerine getireceklerini söyledi.



80 yılda yapılan hizmetlerin 3-5 katının eğitimde yapıldığını ifade eden Yılmaz, “Eğitimde bu başarı sağlanmasaydı, diğer alanlarda başarı sağlayabilmek mümkün değildi. Eğer eğitimi ihmal ederseniz, her alanı ihmal etmiş olursunuz. Eğitime önem verirseniz de her alana önem veriyorsunuz demektir. 2002’deki okulöncesi eğitime giden öğrenci sayısı Van’da 3 binken, bugün bu sayı 25 bine çıkmıştır. 80 yıldan fazla hizmet verdik dediğimizde gerçeği ifade ediyoruz. Hem ilk, hem de ortaokulda geçmişle kıyaslanamayacak kadar büyük ölçüde öğrenciye ulaşabildik. Van’da 330 binin üzerinde öğrencimiz eğitim alıyor” diye konuştu.

“Türkiye’de 60 milyarın üzerinde yatırım yaptık” Ülkede 60 milyarın üzerinde yatırım yaptıklarını açıklayan Yılmaz, bundan 30’da birini Van iline yaptıklarını belirterek, “Bu 60 milyarın 2 milyara yakınını da Van’da yaptık. Tüm Türkiye’de yapmış olduğumuz eğitim yatırımın 30’da birini Van’a yaptık. 81 ilimizin olduğunu düşünürsek, Van bu yatırım miktarıyla doğunun incisi, Türkiye’nin gözbebeği, Van Gölü’nün bekçisi, geleceğimizin umudu olduğunu gösteriyor. Bu rakamlar çoğaltabilmek lazım” şeklinde konuştu.

“Eğitimde kalite konuşuluyor” Türkiye eğitiminde kalitenin konuştuğunu dile getiren Yılmaz, “Türkiye ile ilgili genel bir bakışı vermek isterim. Eğitimde 65 binin üzerinde okulumuz var. Bir milyonun üzerinde öğretmenimiz var. 18 milyona yakın öğrencimiz var. Şu an altyapıyı tamamladık gibi. Geçmişe kıyasla çok büyük altyapı eksikliklerini giderdik. Altyapı eksikliğini giderdiğimiz için eğitimde kalite konuşuluyor. Altyapı olmasaydı kalite konuşulamazdı” diye belirtti.

“Okulöncesi alanında Avrupa’dan geriyiz” Eğitimde Avrupa’dan her alanda ileri, ancak okulöncesi eğitimde geride olduklarını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz geldiğimizde okulöncesi eğitime devam eden öğrencilerin oranı her yüz öğrenciden 10 kişi okula gidebiliyordu. Geçen yıl 5 yaş için brüt okullaşma oranı yüzde 74’e yükseldi. Hakkari’de okulöncesi eğitimde yüzde 90 oranında. Hakkari’de okulöncesi eğitim hayal bile edilemezdi. Diyarbakır’da okulöncesi eğitim yüzde 95’e, Erzincan’da ise yüzde 99’a ulaştı. Önümüzdeki dönemde Avrupa’dan tek eksik olduğumuz alan okulöncesi eğitimi de tamamladığımızda, eğitimde çok iyi bir noktaya geleceğiz. Milli Eğitim Stratejik Planı’nda da var, 2019’da yüzde 90’a çıkaracağız. 5 yaşı çıkardıktan sonra, 4 yaşını, ondan sonra da 3 yaşa geçeceğiz. Bu açığımızı da giderdikten sonra diğer ülkelerden geri kalan hiçbir alanımız olmaz.” “Geleceğimiz çok daha parlak ve aydınlıktır” Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başaran ender ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Türkiye son 10 yılda milli gelir artışında 37 ülke arasında açık ara ile birincidir. Başarı tesadüfen gelmez. Türkiye milli gelir artışında 37 Avrupa ülkesinin içinde açık ara ile öndedir. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başaran ender ülkelerden biridir. Geleceğimiz çok daha parlak ve aydınlıktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“25 bin öğretmen atamasını yapacağız” Bu yıl içinde 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceklerini açıklayan Yılmaz, şunları kaydetti: “Bugün gördüğümüz her 3 öğretmenden birisi, bizim dönemizde atandı. Bu yılda inşallah 25 bin öğretmen atamasını yapacağız. 282 bin derslik inşa ettik. Teknolojiyi eğitime getirdik. Fatih Projesi’ni başlattık. Akıllı tahtalarla sınıflarımızı donatıyoruz. Vanlı hemşehrilerimizin başı dik, alnı ve ak gönlü pak olsun diyorum.” Bakan Yılmaz, AK Parti Van İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezine geçti. (YLM-MSA-Y)