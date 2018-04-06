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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Yılmaz, cenaze törenine katıldı - SİVAS

Bakan Yılmaz, cenaze törenine katıldı - SİVAS

- Bakan Yılmaz, cenaze törenine katıldı - Cenaze namazına katılanlardan detay görüntüler - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın cenazeye katılması - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin defnedilmek için köy mezarlığına götürülmesiBakan Yılmaz, Sivas 'ta cenaze törenine katıldıSİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Sedat Özata'nın annesinin cenaze törenine katıldı.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde dün hayatını kaybeden Sedat Özata'nın annesi Pempe Özata'nın (70) cenazesi, Gölova ilçesine bağlı Boğazköy'e getirildi.
Özata'nın naaşı, cuma namazını müteakip kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Bakan Yılmaz'ın yanı sıra, Özata'nın ailesi ve yakınları ile Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze Cuma Namazı Köy Mezarlığı 

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