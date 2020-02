Bakan Yardımcısı Suver, Yeşilyurt'ta kentsel dönüşüm projelerini inceledi

- Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver'in açıklaması



Suver: "Türkiye genelinde 6 milyon konutun dönüşümünü sağlayacağız" MALATYA



- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Yeşilyurt Belediyesi ile TOKİ arasında yapılan protokol neticesinde inşaatı tamamlanan Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kent Dönüşüm Projesi 1.Etap ile proje aşamasında olan Turgut Özal Mahallesindeki 68 dönümü kapsayan Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kentsel Dönüşüm Projelerinin teknik özellikleri hakkında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver’e detaylı bilgiler paylaştı. “Kentsel dönüşümde marka olacağız” Yeşiltepe Kentsel Dönüşüm Projesinin her yönüyle bölgeye değer kattığını, iç ve dış tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle bu tür projelere örnek olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Kentsel Dönüşüm Projelerimizle sağlıklı ve güvenilir yaşam alanların sayısını artırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacakları mekanlarda mutlu bir hayat sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz ile TOKİ arasında yapılan protokol neticesinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallemize kazandırdığımız Kentsel Dönüşüm Projemizin birinci etabını tamamladık, binalarımız oturulabilir düzeye gelmiştir. 24 Ocak’ta ki Elazığ-Malatya Depreminden sonra buradaki binaların satışlarıyla ilgili hazırlanan liste beklemeye alınmıştı. Şu anda hazır vaziyette ki toplam 254 konutumuzun satışı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ’den gelecek talimata göre yapılacaktır. Üzerinde büyük bir titizlikle durduğumuz, her aşamasını yakından takip ettiğimiz bu projemiz bölgede ilk kez uygulandığı için her yönüyle özel bir projedir. Bu projemiz bölgemize değer katmasının yanı sıra örneklik teşkil edecek özelliklere de sahip olması nedeniyle kıymetli bir eserdir. Özellikle zeminleri bölgenin sosyal mimari dokusuna uygun hatlar, çizgiler, taş ve doğal kaplamalarla yapıldı. Burayı yapan müteahhidimiz, konutlarımızı sorunsuz şekilde teslim etti. Depremde en ufak kılcal çatlak bile oluşmadı. Böylesine değerli ve kıymetli bir eserin Yeşilyurt’umuza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, TOKİ Genel Müdürlüğümüze, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize, saha personellerimize ve mahalle muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Turgut Özal Mahallesinde ise iki ayrı etap halinde yapacakları toplam 68 dönümü kapsayan projenin de bölgeye farklı güzellikler katacağına dikkat çeken Başkan Çınar, “Bu mahallemizde depreme dayanıklı, sağlam, nitelikli yeni konutların üretimine hız vereceğiz. Şehir içinde sıkışmış bölgelerdeki bu tür düzenlemeler, dönüşümler ve yenilikler şehir yaşantısının daha modern ve nezih bir seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır." dedi.

“Türkiye genelinde 6 milyon konutun dönüşümünü sağlayacağız” Türkiye’nin genelinde yaşam kalitesi yüksek konutların üretilmesi noktasında çok yoğun bir çalışmanın olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise deprem kuşağında bulunan Türkiye'de bina stokunun depreme dayanıklı olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkede 6 milyon konutun değiştirilmesi ve yenilenmesi talimatı verdiğini hatırlatan Suver, "Çevre Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ, 2023 yılına kadar 1,5 milyon konutu yapmayı kendine hedef edinmiştir. Yeşilyurt İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki projede bu hedefe yönelik bir çalışmanın sonucudur. Çok güzel konutlar inşa edildi. Binaların mimari tarzında yöresel kültürün mimari desenlerini de görebiliyoruz. Binalarımız inşallah en kısa zamanda hak sahiplerine teslim edilecektir. Burada daha güvenli ve daha rahat bir yaşam imkanı sunulacak. Hemşehrilerimiz gece başını yastığa koyduğunda ‘deprem olursa çoluk çocuğumla ölür müyüm’ kaygısını taşımadan rahat yaşayabileceği konutlar hizmete girecektir. Hedefimiz sadece burası değil tabii ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ olarak 6 milyon konutumuzu 21.Yüzyılın insanına yakışır şekilde yeniden dönüştürmek adına çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.





