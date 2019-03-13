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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati Ceylanpınar’da

Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati Ceylanpınar’da

BAKAN YARDIMCISI VE DİĞER AK PARTİ’Lİ ADAYLARDAN GENEL DETAYLAR

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Başkan Adayı Bakan Yardımcısı Miting Alanı 


- Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Nurettin Nebati ve beraberindeki heyet ile birlikte Ceylanpınar ilçesine geldiler. Ceylanpınar ilçesine gelen bakan yardımcısı Nebati ve beraberindeki heyeti AK Parti Ceylanpınar belediye başkan adayı Abdullah Aksak Mardin havaalanında karşıladı. Uzun bir araç kuyruğu eşliğinde Ceylanpınar’a giriş yapan konuklar seçim otobüsü üzerine çıkarak miting alanında bulunan halka seslendiler. Halka seslenen konuklar seçim vaatlerini sıraladılar. Yapılan konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışına katılan siyasiler karayolu ile Mardin havaalanına doğru yola çıktılar. Açılış ve halka hitaben yapılan konuşmalardan memnun olan AK Partili seçmenler açıklamalarında seçimi mutlak surette kazanacaklarını ifade ettiler.
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