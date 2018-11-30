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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt'te

Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt'te

Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy'un valiliğe gelişi

Selamet Güvenlik Güçleri Akarca Terör Örgütü Sınır Dışı 

-Aksoy'un karşılanması ve selamlaması
-Aksoy'un açıklaması
-Genel ve detay

( SİİRT )- İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy:"Teröristler kafalarını mağaralardan çıkaramaz hale geldi" SİİRT

- İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, terör örgütü PKK mensuplarının, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları nedeniyle kafalarını mağaralardan çıkaramaz hale geldiğini vurguladı. İncelemelerde bulunmak üzere Siirt'e gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Valiliği ziyaret etti. Valilik girişinde polis mangasını selamlayan Ersoy, daha sonra şeref defterini imzaladı. Açıklamalarda bulunan Ersoy, terör örgütünün, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla kafalarını mağaralardan çıkaramaz hale geldiğini belirtti.
Mehmetçiğin sınır dışında da operasyonlarının devam ettiğini aktaran Ersoy, "Mevsim, hava ve fiziki şartlara, hiçbir şeye bağlı kalmaksızın ülkemizin her noktasında ve köşesinde huzurumuzu ve güvenliğimizi sağlamak amacıyla güvenlik güçlerimizin sınır içinde, Mehmetçiğimizin sınırlarımız dışında operasyonları aralıksız devam ediyor. Biz de, bizim huzur ve güvenliğimiz için milletimizin selameti, vatanımızın birlik ve bütünlüğü için bu görevi her türlü zorluğa her türlü ağır koşullara rağmen fedakarca yürüten kahraman güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek onların hem bu alanda faaliyetleri yerinde görmek hem istekleri, talepleri varsa o doğrultuda değerlendirme yapmak üzere Jandarma Genel Komutanımız ve onun değerli mesai arkadaşlarıyla ziyaretlerde bulunuyoruz" dedi.
(MND-MP-Y)
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