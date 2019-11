Bakan Yardımcısı Ersoy: “Güvenlik kuvvetlerinin girdiği in, ayak basmadığı yer kalmayacaktır' Haberi

-İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy şeref defterini imzalamasından detay

( BATMAN ) Bakan Yardımcısı Ersoy: “Güvenlik kuvvetlerinin girdiği in, ayak basmadığı yer kalmayacaktır"- İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Çetin Batman’da BATMAN



- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Batman Valiliğini ziyaret etti.Batman Valiliğine gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Batman Valisi ve Vali yardımcıları tarafından karşılandı. Burada şeref defterini imzaladıktan sonra ziyaretiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bölge genelinde sağladığımız huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesi için operasyonlarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, açıklamasında Kıran operasyonlarına değindi. Ersoy, "Bölücü terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadeleyi 7/24 kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bölgedeki illerimizi, valilerimizi, güvenlik birimlerimizi ziyaret ediyoruz. Yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Yaz döneminde yaptığımız Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 operasyonlarıyla çok başarılı sonuçlar elde ettik. Terör örgütü tarihinin en zayıf ve en güçsüz günlerine geldi. Aynı şekilde 1 Ekim'de başlayan kış operasyonlarımızla birlikte Kıran-4, Kıran-5, Kıran-6 operasyonlarını başlattık, arkası devam edecek. Başlayan hiç bir operasyonumuzu da kesmiyoruz, sahada güvenlik güçlerimizin ayak basmadığı hiç bir nokta kalmadı. Girmedikleri hiç bir in kalmadan mücadelemizi devam ediyoruz. Aynı şekilde halkımızın bugün yakaladığı bu huzur, güven ortamının devam etmesi ve kalıcı hale gelmesi için jandarmamızla, polisimizle, özel harekatımızla, güvenlik korucularımızla yer yer ihtiyaç olduğunda Mehmetçiğimizle tüm sınırlarımızın içinde ve dışında devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, varlığımıza ve huzur ve güvenliğimize kastetmeye çalışan bütün terör unsurlarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemizi bundan sonra da devam edeceğiz. Biz huzurun, güvenliğin ne demek olduğunu son yıllarda yakaladığımız ortamda çok iyi biliyoruz. Ekonomisinden sosyal ilişkilere kadar her alanda ne kadar güzel gelişimler yakaladığımızı hep birlikte gördük. Bugün Batman'da terör konuşulmuyorsa bugün Tunceli'de turizm konuşuluyorsa bugün Bingöl'de tarım ve hayvancılık konuşuluyorsa bugün Hakkari'de madencilik konuşuluyorsa bugün Van tarihinin en yoğun turistini alabiliyorsa bunların hepsinin sağlanan huzur ortamından kaynaklandığını hem biz biliyoruz hem de bölge halkımız biliyor. O yüzden halkımızın bugüne kadar verdiği destekle elde ettiğimiz başarıları budan sonra da pekiştirerek devam ettirmek ve bu güzelliği ömür boyu kalıcı hale getirmeyi sağlamak istiyoruz. Valilerimizin önderliğinde, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla hakla şefkat, teröriste de olabildiğince sert muameleyle bugüne kadar sağladıkları bu güzel ortam için emeği geçen kahramanlarımızı kutluyorum" diye konuştu.





