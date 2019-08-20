Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi

-Cenazeyi bekleyen protokol ve vatandaşlardan görüntüler

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı Siyasi Parti Cenaze Aracı 

--Cenazenin mezarlığa getirilmesi
--Cenazenin defnedildiği mezarlığa taşınması
--Cenazenin toprağa verilmesi
--Cenazeye katılan protokol ve yakınlardan görüntüler
--Detay

( KOCAELİ )- Dursun’un yakınları mezarlıkta gözyaşlarına hakim olamadı KOCAELİ

- Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, memleketi Kocaeli’nim Körfez ilçesinde toprağa verildi.
Dursun2u son yolculuğunda yalnız bırakmayan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli’de toprağa verildi.
İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenen cenaze törenin ardından Dursun’un cenazesi, cenaze aracı ile doğduğu Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi mezarlığına getirildi.
Mezarlıkta Dursun’un cenazesini yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Mezarlıkta cenazenin toprağa verilmesi sırasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, kardeşleri Haldun Dursun, Feridun Dursun, Hale Dursun ve siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualar eşliğinde Dursun’un cenazesi toprağa verildi.
Bu sırada Dursun'un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin toprağa verilmesi sırasında din görevlileri Kur’an- Kerim okudu.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı