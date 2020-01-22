Bakan Yardımcısı Çataklı'dan açıklama: '29 Nisan ile 5 Ocak arasında Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti' Haberi



- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti" dedi.

İdlib’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde başlatılan; AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, Hayrat Yardım, Hüdayi Vakfı, İHH ve Sadakataşı yardım kurumlarının desteklediği İdlib Yardım Kampanyasına yönelik AFAD Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda “Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız” kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Değerlendirmeye yönelik bilgilendirmeyi İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yaptı. Suriyede iç savaşın 2011 yılından başladığını hatırlatan Çataklı, "500 binden fazla insan hayatını kaybetti. 1 Milyonun üzerinde insan da yaralandı. 14 Milyon insan insan evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. 6.5 milyondan fazlası da komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldı. 2019 Mayıstan bu yana devam eden iç savaş nedeniyle evini terk eden Suriyeli sayısı 900 bini aştı. BM ralamlarına göre de 1 Aralık 2019 dan günümüze kadar evinden ayrımak zorunda kalan sığınmacı sayısı 348 bin. Yine BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak Suriyede bin 468 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

İdlib'de yardım kampanyası başlatıldığını ve kanpanyanın devam ettiğini belirten Çataklı, "Bu kampanyayı AFAD Başkanlığımız koordine ediyor. Şu ana kadar gördük ki aziz milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi mazlumum yanında olma özelliği kaybetmemiş. Bugün ayni ve nakti yardımların toplamı 155 milyonu aştı. 600 üzerinde tır Hatay'da İdlib'e girmek üzere oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için adreslerine ulaşmış oldu. Oradaki insanlar önemli bir süreç yaşıyor. Sivil toplum kuruluşları desteğiyle süreci beraber götüreceğiz" şeklinde konuştu.





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