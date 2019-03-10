-bakan yardımcısının konuşmaları



( AFYON KARAHİSAR) Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: "İlacımızı kendimiz üreteceğiz”- "Morfinimizi nasıl üretiyorsak, ilacımızı da kendimiz üreteceğiz” AFYON KARAHİSAR



- Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye’nin kendi ilacını üretme konusunda çalışmalara başlandığını belirtti.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Özkaldı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özkaldı, “İlçemizde bulunan Alkaloid Fabrikası'nda morfini nasıl üretiyorsak ilacı da kendimiz üreteceğiz. Bununla ilgili fizibilite çalışmaları başlamıştır. Ayrıca, enerji gideri yüksek olacağından atık su arıtma tesisleri için büyük bir güneş enerjisi üsleri kuracağız. Enerji gideri de kendi kendini karşılayacaktır” ifadelerini kullandı. Haşhaş üretimini de internetten takip edeceklerini belirten Özkaldı, ilçede haşhaş ekiminin iki katına çıktığını bildirdi. Hükümeti tarafından ilçeye yapılan yatırımları anlatan Akif Özkaldı, “Bu hizmetler ekip işi. Bugüne kadar bu hizmetler nasıl yapıldı? Güçlü iktidar, güçlü hükümet ve istikrarlı ekonomi ile yapıldı. Bu gemi bizim, batacaksak bu gemide batalım. Dolayısıyla iyi günde de kötü günde de hep birlikte olmamız lazım. Güçlü bir belediye olursa biz de hep birlikte bu projelerimizi kaldığımız yerden devam ederiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bakanlarımızın da desteklerini alarak Afyonkarahisar ve Bolvadin’de büyük işlere imza atacağız” dedi.

Son olarak ilçe esnafını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, vatandaşların da hal ve hatırlarını sorarak notlar aldı.

