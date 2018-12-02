Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu Burdur’da Haberi

-Şeref Defteri'nin imzalanması

-Bakanların Teknokente gelişi ve açılış ile detaylar



( BURDUR ) BURDUR



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) bir dizi açılış ve ziyaret programlarına katılmak üzere Burdur’a geldi. Bakanları Burdur Valisi Hasan Şıldak ile Burdur ve Isparta’dan gelen protokol mensupları karşıladı. Burdur Valiliği’ne ziyaret eden Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Makamda bir süre Burdur Valisi Şıldak’tan brifing alan Bakanlar, daha sonra MAKÜ İstiklal Yerleşkesi’nde Teknokent binası açılışını gerçekleştirdi.

