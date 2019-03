Bakan Varank, Van yatırımlarının imza törenini gerçekleştirdi Video

-Konuşmalar

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ‘Cazibe Merkezleri destekleme programı Van yatırımları açılış ve imza töreni’ne katıldı.

Elite World Van Hotel'de düzenlenen törende konuşan Bakan Varank, bakanlığın uyguladığı tüm politikaların merkezinde yatırım ve üretim olduğunu ifade ederek, “Güçlü kamu özel sektör işbirliği, istikrarlı ve yüksek büyümeyi de beraberinde getiriyor. Biz her zaman çözüm odaklı bir hükümet olduk. Yeni sistemde hızımızı da istekliğimizi de daha fazla arttırdık. Daha çok istihdam oluşturun diye son dönemde birçok yeniliklere imza attık. Aralık 2020’ye kadar işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primi ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Nisan sonuna kadar her bir ilave istihdamınızın üç ay boyunca maaşını devlet ödeyecek. Çabalarımızı karşılıksız bırakmayın ve işlerinizi büyütmekten çekinmeyin. Üretim tarafında da attığımız önemli adımlarımız var. OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını geliştirdik ve arsa tahsis sürelerini hızlandırdık. Bakanlığımızın sera yatırım teşviklerini artırdık. Hedefiniz yeni pazarları keşfetmek, yeni ürünler geliştirmek ve üretim süreçlerini iyileştirmek olmalıdır” dedi.

Van'ın sanayicilerinin katkısıyla 16 senede milli gelirini 17 kat artırdığını, kentin ekonomik anlamda güçlendiğini dile getiren Varank, bu başarıda devletin sunduğu katkıların da büyük pay sahibi olduğunu belirtti.

"15 bin Vanlı kardeşimize istihdam imkanları oluşturacağız" Van'da 55 milyon lira harcayarak Tekstilkent'i kurduklarını ve burada 15 büyük firmanın 2 bin kişiye iş imkanı sağladığını ifade eden Varank, "İlimizde istihdam oluşturacak yatırımlara önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğiz. 16 milyon liralık kaynağı buraya aktarıyoruz. İkinci Tekstilkent'i kuruyoruz. 50 fabrikaya ev sahipliği yapacak Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB altyapı projesinin imzasını bugün huzurlarınızda atıyoruz. Bu sayede 15 bin Vanlı kardeşimize yeni istihdam imkanları oluşturacağız. Bu şehir enerjisini gençlerinden alıyor. Biz bu enerjiyi yenilik yapma, icat çıkarma iştahıyla birleştirmek istedik" ifadelerini kullandı. Van için büyük hayallerinin bulunduğunu, bunu gerçekleştirmenin temel şartının güven ve istikrar olduğunun altını çizen Varank, huzurun, güvenin olmadığı yerde kalkınmanın olamayacağını söyledi.



Van'ın gündemini tekrar terörün, Kandil'den atananların esir almaması için salonda bulunan herkesin çok büyük bir sorumluluğu olduğunun altını çizen Varank, “31 Mart, bu salonda konuştuklarımızın gerçeğe dönüşmesinde bir dönüm noktası olacaktır. Bu şehre gelip yatırım yapmak için sırada bekleyen onlarca yatırımcı var. Biz tüm yatırımcılarımıza, Vanlı kardeşlerimize şunun sözünü çok açık yüreklilikle veriyoruz. Ne olursa olsun Van'ın gündeminin terörle işgal edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ama bu yolda desteğe ihtiyacımız var. İnşallah Van kayıp yıllarını hızla telafi edecek yeni bir dönemi Necdet Takva ile yakalayacak diye umut ediyorum. İstismar siyaseti yürütenler bu şehre yıllarca ihanet ettiler. Onların bu şehre katabilecekleri, iş insanlarımız için, sanayicilerimiz için yapacakları hiçbir şey yok. Kazandırmaktan değil kaybettirmekten anlar. Ama biz Van'ın kaybetmesine, Van'ın insanlarının kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Van, geleceğini çalmak isteyenlere en güçlü cevabı sandıkta verecek" şeklinde konuştu.

Programda konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak inandığımız, altını doldurarak hazırladığımız, paydaşlarla birlikte hayata geçirmek için yola çıktığımız projelerimiz Bakanlığımız tarafından kabul gördü. Bu gün sözleşmesini imzalayacağımız iki projemizin toplam bütçesi, 22 milyon TL’dir. 22 Milyon TL’lik projemizi hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından program, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında tamamlanan projelerin imzalanması ve açılış kurdelesinin kesilmesi ile sona erdi. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayiciler ve davetliler katıldı.