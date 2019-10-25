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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Varank’tan teknolojiyi kötüleyen tanıtım filmine tepki Haberi

Bakan Varank’tan teknolojiyi kötüleyen tanıtım filmine tepki Haberi

tanıtım filminden görüntü

Teknoloji Uttu Tanıtım Filmi 

-Varank'ın tanıtım filmini eleştirmesi
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde katılımcılara izletilen tanıtım filmine tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İzlediğimiz görüntüde teknoloji biraz olumsuz yansıtılmış olsa da aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yanında mutlu insanları şehirlerde yaşatabilmemiz için aslında teknolojinin de vaat ettiği büyük imkanlar var” dedi.
Kocaeli'de gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katılımcılara seslendi. Yaptığı konuşmada “Şehircilik ve Mutlu Şehir” konusunda teknolojinin önemli yer tuttuğunu kaydeden Varank, programın başlangıcında izletilen salondaki katılımcılara izletilen tanıtım filminde teknolojinin olumsuz olarak eleştirilmesine dikkat çekti. Anlaşmalı reklam ajansı RNA tarafından hazırlanan tanıtım filmine tepki gösteren Bakan Varank, “İzlediğimiz görüntüde teknoloji biraz olumsuz yansıtılmış olsa da aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yanında mutlu insanları şehirlerde yaşatabilmemiz için aslında teknolojinin de vaat ettiği büyük imkanlar var” ifadelerini kullandı.
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