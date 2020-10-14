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( ANKARA ) Bakan Varank:" Sanayileşme İcra Komitesi’ni kuruyoruz" ANKARA



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Bugün, Türk sanayi ve teknoloji ekosisteminin gücüne güç katacak tarihi bir adım atıldı, son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesi’ni kuruyoruz. Yani sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında webinar üzerinden standartizasyon konusunda gerçekleştirilen seminere katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine çağrıda bulunan Varank,"2017’de imzaladığımız protokolle, sanayicilerimizin uluslararası standardizasyona katılımını teşvik edip, farkındalıklarını artırmayı hedefledik. Biz bu işbirliğinden hareketle, sektör meclisleriyle bir araya geliyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Üreticilerimiz hangi konulara ilişkin standartlarda acil çözüm bekliyorsa, bir öncelik listemiz olmalı. Münferit çabalarla ilerlemek yeri-ne, gelin sonuç-odaklı bir yaklaşım izleyelim, hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlayalım. Sadece son 3 senede, 3 binin üzerinde Avrupa Standardı ülkemizde ulusal standart olarak yayınlandı. Sanayicilerimizin bunlara dahli maalesef sınırlı kaldı. Neredeyse her sektörde üretim yapabilen bir ülke, bu işin mutfağında mutlaka bulunmalı. Mutfakta olup, teknik tartışmaların tarafı olduğunuzda bilgi ve teknoloji transferi de mümkün hale geliyor. Mevcut üretim altyapılarınızı, standartlar daha yayınlanmadan evvel hazırlama imkânına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla elimizin altında asla kaçırılmaması gereken bir fırsat var ama maalesef biz bu fırsatı tam anlamıyla kullanamıyoruz" dedi.

Türk sanayi ve teknoloji ekosisteminin gücüne güç katacak tarihi bir adım atıldığını kaydeden Varank,"Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesi’ni kuruyoruz. Yani sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor. Bakınız, ekonomi tarihimizde böyle bir vizyon ilk defa hayata geçmiş oluyor. Bu işin sekretaryasını Bakanlığımız üstlenecek. Bu Komitede, sanayimize seviye atlatacak ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak kararlar ilgili Bakanlıklarla birlikte alınacak" diye konuştu.

Varank, burada alınacak kararlarla neler yapılabileceğini şu örneklerle açıkladı; "Kamu alımlarının, yerli üretim öncelikleri doğrultusunda gerçekleşmesini daha sıkı denetleyebileceğiz. Uzun vadeli kamu alımlarını destekleyebileceğiz, böylece sanayide ölçek oluşumunu teşvik edeceğiz. Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası koordinasyonu hızlandırıp; yatırımcının önünü çok net görmesini sağlayacağız. Tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini teşvik edip, yurt içi üretim çeşitliliğini zenginleştireceğiz. İmalat sanayi firmalarının sermaye yapılarını güçlendirecek adımlar atacağız." Türkiye ekonomisinin itici gücünün sanayi ve üretim olduğunun altını çizen Varank,"İhracatta kırdığımız rekorların temelinde, sanayideki ürün çeşitliliği ve değişen koşullara hızla adapte olma yeteneği var. İşte Sanayileşme İcra Komitesiyle, mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak; küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız. Böylece; finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşı da güçlü bir bağışıklık sistemi geliştireceğiz. Ben Sanayileşme İcra Komitesi’nin şimdiden ülkemize ve sanayimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

( HK-



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