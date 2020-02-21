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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Varank, milli tren için işçilerle birlikte kaynak yaptı

Bakan Varank, milli tren için işçilerle birlikte kaynak yaptı

Bakanın gelişi detay

Fabrika Karya 

-Bakanın tüvasaş incelemelerinden detaylar
-Bakan Varank'ın kaynak yapması ve kaynak çapağını temizlemesi

( SAKARYA ) SAKARYA

- TÜVASAŞ tarafından yapımına devam edilen Milli Elektrikli Tren Setlerini incelemek için Sakarya’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikada işçilerle birlikte kaynak yaparak yaptığı kaynağın çapağını da tel fırça yardımıyla temizledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Türkiye Vagon Sanayisi A.Ş.’yi (TÜVASAŞ) ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Varank, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhan Kocaarslan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından karşılandı. Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını yerinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, işçilerle sohbet ederek, yaptıkları kaynağa yardımcı oldu. Kaynağın tamamlanmasının ardından ise Bakan Varank, eline aldığı tel fırçayla kaynağın çapağını da temizledi. Milli Elektrikli Trenin 29 Mayıs’ta testlerine başlanacağını ve Eylül ayında da kullanılmaya başlayacağını açıklayarak TÜVASAŞ’tan ayrılan Varank daha sonrasında; Hyundai EURotem, Neutec ve milli trenin klima sistemini üreten YAZKAR fabrikasını da ziyaret ederek Sakarya’dan ayrıldı.
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