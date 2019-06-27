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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Varank Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti - BUDAPEŞTE İzle

Bakan Varank Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti - BUDAPEŞTE İzle

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyareti - Törende, saygı duruşu ve Türkiye ile Macaristan milli marşlarının okunması - Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bırakılması - Diyanet İşleri Başkanlığı Budapeşte Koordinatörü Şemsettin Arslan'ın dua etmesi - Bakan Varank'ın askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakması - Fotoğraf çekimiBakan Varank Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktıBUDAPEŞTE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.''Türkiye - Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı''na katılmak üzere başkent Budapeşte 'de bulunan Varank, buradaki Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.Eşi Esra Varank ile şehitliği ziyaret eden Varank'a, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve eşi Emel Gülden Oktay ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis eşlik etti.Törende, saygı duruşu ve Türkiye ile Macaristan milli marşlarının okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Budapeşte Koordinatörü Şemsettin Arslan dua etti. - "İlerlemeyi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir"Askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakıp dua eden Varank, imzaladığı şehitlik defterine şunları yazdı:''Aziz şehitlerimiz, Türkiye - Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Budapeşte 'ye yaptığım ziyaret vesilesiyle huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Sizler, Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya cephesinde verdiğiniz mücadeleyle bir cesaret ve kahramanlık destanı yazdınız. Vatan savunması yolunda şehit düşerek sergilediğiniz fedakarlıkla, şanlı tarihimizde unutulmaz bir iz bıraktınız. Sizleri zihnimizde ve gönlümüzde ebediyete kadar yaşatacağız.Türkiye Cumhuriyeti, şehit ve gazilerimizden miras aldığımız kutsal vatan toprakları üzerinde, sağlam ekonomisi ve istikrarlı demokrasisiyle günden güne güçlenerek gelecekle ilgili hedeflerine kararlı adımlarla yürümektedir. Bu ilerlemeyi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Nitekim 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında da halkımız çok sayıda sivil şehit verme pahasına demokrasimize sahip çıkarak ülkemizin geleceğini karartmaya çalışan mihraklara gereken dersi vermiştir. Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyunuz. Bizlere emanet ettiğiniz vatan toprakları ve Cumhuriyet'imiz emin ellerdedir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizleri rahmet ve minnetle yad ediyorum.''

Saygı Duruşu Fedakarlık Sivil Şehit Darbe Girişimi Kahramanlık 

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